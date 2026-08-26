Informations pratiques

Varennes-sur-Tèche

Fête Patronale

Le bourg Varennes-sur-Tèche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Organisée par le comité des fêtes. Fête foraine, jeux de kermesse et d’arcades. Buvette et restauration sur place. Nombreuses animations.

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Le bourg Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 26 38 49

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English :

Organized by the festival committee. Carnival, fairground games, and arcade games. Refreshments and food available on site. Many activities.

L’événement Fête Patronale Varennes-sur-Tèche a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire