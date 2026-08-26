Fête Patronale Varennes-sur-Tèche
samedi 3 octobre 2026 · Varennes-sur-Tèche
Informations pratiques
Varennes-sur-Tèche
Fête Patronale
Le bourg Varennes-sur-Tèche Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Organisée par le comité des fêtes. Fête foraine, jeux de kermesse et d’arcades. Buvette et restauration sur place. Nombreuses animations.
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Le bourg Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 26 38 49
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English :
Organized by the festival committee. Carnival, fairground games, and arcade games. Refreshments and food available on site. Many activities.
L’événement Fête Patronale Varennes-sur-Tèche a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire