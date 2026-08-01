Fête patronale Vigneulles-lès-Hattonchâtel
vendredi 14 août 2026 · Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Informations pratiques
Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Fête patronale
Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Fête patronale à Viéville
– Le vendredi 14 août en soirée buvette, manèges pour les enfants, stand de confiserie, stand de tir, casino.
– Le samedi 15 août buvette et manèges (dès 16 heures), restauration rapide (dès 18 heures).Tout public
0 .
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 25 28 98 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vi%E9ville Patron Saint Festival:
– Friday, August 14, in the evening: refreshment stand, children’s rides, candy stand, shooting gallery, casino.
– Saturday, August 15: refreshment stand and rides (starting at 4 p.m.), fast food (starting at 6 p.m.).
L’événement Fête patronale Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE