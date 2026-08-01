Informations pratiques

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Fête patronale

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Fête patronale à Viéville

– Le vendredi 14 août en soirée buvette, manèges pour les enfants, stand de confiserie, stand de tir, casino.

– Le samedi 15 août buvette et manèges (dès 16 heures), restauration rapide (dès 18 heures).Tout public

0 .

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 25 28 98 93

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English :

Vi%E9ville Patron Saint Festival:

– Friday, August 14, in the evening: refreshment stand, children’s rides, candy stand, shooting gallery, casino.

– Saturday, August 15: refreshment stand and rides (starting at 4 p.m.), fast food (starting at 6 p.m.).

L’événement Fête patronale Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE