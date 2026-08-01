Fête Patronale Void-Vacon
samedi 15 août 2026 · Void-Vacon
Informations pratiques
Void-Vacon
Fête Patronale
Place Cugnot Void-Vacon Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Au programme 6 spectacles déambulatoires de cirque (de 14h à 18h) 6 structures gonflables pour les enfants… et les adultes ! Buvette, restauration et glaces dès 14h, proposées par l’ACCA de Void-Vacon. À partir de 21h défilé lumineux suivi d’un magnifique feu d’artifice.
Toutes les animations et l’accès aux structures gonflables sont entièrement gratuits.
La Municipalité de Void-Vacon vous attend nombreuses et nombreux pour partager ce grand rendez-vous de l’été, placé sous le signe de la fête, de la convivialité et du plaisir en famille ou entre amis.Tout public
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Place Cugnot Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 3 29 89 81 29 mairie@void-vacon.fr
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English :
On the program: 6 traveling circus performances (from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.) and 6 inflatable attractions for kids—and adults! Refreshments, food, and ice cream starting at 2 p.m., provided by the ACCA of Void-Vacon. Starting at 9 p.m.: a light parade followed by a magnificent fireworks display.
All activities and access to the inflatable attractions are completely free.
The Municipality of Void-Vacon looks forward to seeing many of you there to share in this major summer event, all about celebration, camaraderie, and fun with family or friends.
L’événement Fête Patronale Void-Vacon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS