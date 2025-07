Fete patronale Xertigny

Fete patronale Xertigny samedi 19 juillet 2025.

Fete patronale

Place de la Brasserie Xertigny Vosges

Comme chaque année après la fête nationale, la fête patronale débarquera au centre de la commune. Les enfants et adultes pourront s’amuser sur des manèges classiques comme un manège enfantin, un trampoline, une pêche électronique et divers jeux.

Buvette et restauration sur place.Tout public

Place de la Brasserie Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 89 89 87 67

English :

As every year after the national holiday, the « fête patronale » will take place in the center of the town. Children and adults alike can enjoy classic rides such as a children?s merry-go-round, trampoline, electronic fishing and various games.

Refreshments and catering on site.

German :

Wie jedes Jahr nach dem Nationalfeiertag wird das Patronatsfest im Zentrum der Gemeinde landen. Kinder und Erwachsene können sich auf klassischen Fahrgeschäften wie einem Kinderkarussell, einem Trampolin, einem elektronischen Fischfang und verschiedenen Spielen vergnügen.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Come ogni anno, dopo le festività, la festa patronale si svolgerà nel centro della città. Bambini e adulti potranno divertirsi con le classiche giostre, come la giostra per bambini, il trampolino, la pesca elettronica e vari giochi.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Como todos los años tras las vacaciones bancarias, las fiestas patronales tendrán lugar en el centro de la ciudad. Niños y mayores podrán disfrutar de atracciones clásicas como un tiovivo infantil, una cama elástica, pesca electrónica y diversos juegos.

Refrescos y catering in situ.

