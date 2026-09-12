Fête paysanne Les Volonteux Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Fête paysanne

Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Quoi de mieux pour bien commencer l’année scolaire que de participer à LA FÊTE PAYSANNE sur la Ferme !!!!!

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Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 81 14 tierslieuvolonteux@gmail.com

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English :

What better way to start the school year than by attending THE FARM FAIR at the farm!!!!!

L’événement Fête paysanne Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme