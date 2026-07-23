Fête paysanne du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines
dimanche 2 août 2026 · Sainte-Croix-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Croix-aux-Mines
Fête paysanne du Val d’Argent
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Profitez de l’été avec les nombreuses animations de la fête paysanne un marché artisanal, une exposition de vieux tracteurs.
Le Patrimoine Paysan de Montagne organise la Fête Paysanne du Val d’Argent le Dimanche 02 Août au Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines.
RDV dès 10H30 pour profiter de nombreuses animations avec un marché artisanal, une exposition de vieux tracteurs.
Buvette et restauration sur place .
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 01 54 28 perloup@botter.fr
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English :
Make the most of summer with the many events at the Fête Paysanne, including a craft market and an exhibition of old tractors.
L’événement Fête paysanne du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Val d’Argent
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