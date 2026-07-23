Informations pratiques

Sainte-Croix-aux-Mines

Fête paysanne du Val d’Argent

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Profitez de l’été avec les nombreuses animations de la fête paysanne un marché artisanal, une exposition de vieux tracteurs.

Le Patrimoine Paysan de Montagne organise la Fête Paysanne du Val d’Argent le Dimanche 02 Août au Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines.

RDV dès 10H30 pour profiter de nombreuses animations avec un marché artisanal, une exposition de vieux tracteurs.

Buvette et restauration sur place .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 01 54 28 perloup@botter.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make the most of summer with the many events at the Fête Paysanne, including a craft market and an exhibition of old tractors.

L’événement Fête paysanne du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Val d’Argent