FÊTE PAYSANNE Limoux

samedi 13 septembre 2025.

FÊTE PAYSANNE

1 Av. Salvador Allende Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

11h/18h marché: 40 exposants producteurs.trices, artisans d’art, associations rencontres causeries et controverses »

11h: être(s) vivants interroger nos liens, documentaire d’Hélène Pineau et Valérie Bonniol, séance présentée et animée par civam empreinte

14h: forum des luttes contre l’artificialisation

15h30: place aux paysannes! Avec Jean Philippe Martin, historien, auteur de histoire de la cause des femmes dans le monde agricole , nous paysannes et des paysannes de la commission femmes de la confédération paysanne de l’Aude 17h de l’industrialisation de la cantine scolaire et de l’agriculture, avec Geneviève Zoĩa, anthropologue et Laurent Visier, sociologue, auteurs de les cuisines de la nation , Yves Rommelaere, cuisinier dans un collège audois et co auteur de « une autre cantine est possible ».

18h30: clôture des rencontres prise de parole de la confédération paysanne de L’Aude avant le lancement de la soirée festive.

Spectacles et concerts

15h: l’homme qui plantait des arbres par le théâtre de la terre

19h: la mandra chorale militante

21h: yaq (rap) , Papito collective (punky rumba cumbia), Free up sound (reggae dub selection)

Animations

Jeux de lud’aude — atelier création d’accessoires en fleurs séchées démonstration de sculpture

Sur bois, filage, cardage balade botanique, dégustations…

Buvette et restauration sur place à base de produits locaux

Camping gratuit (nous contacter).

Participation à prix libre mais nécessaire.

1 Av. Salvador Allende Limoux 11300 Aude Occitanie +33 6 31 34 84 59 confdelaude@gmail.com

English :

11am/6pm: market: 40 exhibitors producers, craftspeople, associations « rencontres causeries et controverses » (talks and controversies)

11 a.m.: être(s) vivants questioning our links, documentary by Hélène Pineau and Valérie Bonniol, presented and hosted by civam empreinte

2pm: forum on the fight against artificialization

3:30 pm: place aux paysannes! With Jean Philippe Martin, historian and author of « histoire de la cause des femmes dans le monde agricole », we and the women farmers of the women’s commission of the Confédération Paysanne de l’Aude 17:00: the industrialization of school canteens and agriculture, with Geneviève Zo?a, anthropologist and Laurent Visier, sociologist, authors of « les cuisines de la nation », Yves Rommelaere, cook in a school in the Aude and co-author of « une autre cantine est possible ».

6:30 pm: Closing of the meetings: remarks by the confédération paysanne de L?Aude before the launch of the festive evening.

Shows and concerts

3pm: l’homme qui plantait des arbres by théâtre de la terre

7pm: la mandra militant choir

9pm: yaq (rap) , Papito collective (punky rumba cumbia), Free up sound (reggae dub selection)

Entertainment

Lud’aude games — dried flower accessories workshop ? sculpture demonstration

Woodworking, spinning, carding botanical walks, tastings…

Refreshments and on-site catering using local produce

Free camping (contact us).

Participation is free but necessary.

German :

11h/18h: Markt: 40 Aussteller Produzenten, Kunsthandwerker, Vereine, Begegnungen mit Gesprächen und Kontroversen »

11 Uhr: être(s) vivants interroger nos liens, Dokumentarfilm von Hélène Pineau und Valérie Bonniol, präsentiert und moderiert von civam empreinte

14 Uhr: Forum der Kämpfe gegen die Artifizialisierung

15.30 Uhr: Platz für die Bäuerinnen! Mit Jean Philippe Martin, Historiker, Autor von « histoire de la cause des femmes dans le monde agricole », uns Bäuerinnen und Bäuerinnen der Frauenkommission der Confédération paysanne de l’Aude 17 Uhr: Über die Industrialisierung der Schulkantine und der Landwirtschaft, mit Geneviève Zo?a, Anthropologin, und Laurent Visier, Soziologe, Autoren von « les cuisines de la nation », Yves Rommelaere, Koch in einer Schule im Audois und Co-Autor von « une autre cantine est possible » (Eine andere Kantine ist möglich).

18.30 Uhr: Abschluss des Treffens: Rede der Bauernkonföderation des Departements L’Aude vor Beginn des Festabends.

Aufführungen und Konzerte

15 Uhr: Der Mann, der Bäume pflanzt vom Theater der Erde

19 Uhr: la mandra militanter Chor

21 Uhr: yaq (Rap), Papito collective (punky rumba cumbia), Free up sound (reggae dub selection)

Animationen

Spiele von lud’aude — Workshop zur Herstellung von Accessoires aus getrockneten Blumen ? Vorführung von Schnitzereien

Auf Holz, Spinnen, Kardieren Botanischer Spaziergang, Verkostungen?

Getränke und Speisen vor Ort auf der Grundlage lokaler Produkte

Kostenloses Camping (bitte kontaktieren Sie uns).

Teilnahme an einem freien Preis, aber notwendig.

Italiano :

11.00-18.00: mercato: 40 espositori produttori, artigiani, associazioni « rencontres causeries et controverses » (incontri causali e controversie)

ore 11: être(s) vivants mettere in discussione i nostri legami, documentario di Hélène Pineau e Valérie Bonniol, presentato e ospitato da civam empreinte

ore 14.00: forum sulla lotta contro l’artificializzazione

ore 15.30: place aux paysannes! Con Jean Philippe Martin, storico, autore di « histoire de la cause des femmes dans le monde agricole », noi e le contadine della commissione femminile della confédération paysanne de l’Aude Ore 17.00: l’industrializzazione della mensa scolastica e dell’agricoltura, con Geneviève Zo?a, antropologa e Laurent Visier, sociologo, autori di « les cuisines de la nation », Yves Rommelaere, cuoco in una scuola dell’Aude e coautore di « une autre cantine est possible ».

ore 18.30: chiusura degli incontri: intervento della Confédération paysanne de L’Aude prima del lancio della serata di festa.

Spettacoli e concerti

ore 15.00: l’uomo che piantava gli alberi a cura del Théâtre de la terre

ore 19.00: la mandra coro militante

ore 21.00: yaq (rap), Papito collective (rumba cumbia punky), Free up sound (selezione reggae dub)

Intrattenimento

Giochi di Lud’aude — laboratorio di accessori di fiori secchi — dimostrazione di scultura

Lavorazione del legno, filatura, cardatura passeggiate botaniche, degustazioni…

Bar e ristorazione in loco con prodotti locali

Campeggio gratuito (contattateci).

La partecipazione è gratuita ma necessaria.

Espanol :

11.00 h 18.00 h: mercado: 40 expositores productores, artesanos, asociaciones « rencontres causeries et controverses » (charlas y controversias)

11.00 h: être(s) vivants cuestionar nuestros vínculos, documental de Hélène Pineau y Valérie Bonniol, presentado y acogido por civam empreinte

14.00 h: foro sobre la lucha contra la artificialización

¡15.30 h: place aux paysannes! Con Jean Philippe Martin, historiador, autor de « histoire de la cause des femmes dans le monde agricole », nosotros y las agricultoras de la comisión de mujeres de la confédération paysanne de l’Aude 17.00 h: la industrialización del comedor escolar y la agricultura, con Geneviève Zo?a, antropóloga y Laurent Visier, sociólogo, autores de « les cuisines de la nation », Yves Rommelaere, cocinero en una escuela del Aude y coautor de « une autre cantine est possible ».

18.30 h: clausura de los encuentros: discurso de la confédération paysanne de L’Aude antes del lanzamiento de la velada festiva.

Espectáculos y conciertos

15.00 h: el hombre que plantaba árboles en el théâtre de la terre

19:00 h: la mandra coro militante

21.00 h: yaq (rap) , Papito collective (rumba cumbia punky), Free up sound (selección reggae dub)

Animación

Juegos Lud’aude — taller de accesorios de flores secas ? demostración de escultura

Trabajos en madera, hilado, cardado paseos botánicos, degustaciones…

Bar-restaurante y catering in situ con productos locales

Acampada gratuita (contacte con nosotros).

La participación es gratuita pero necesaria.

