Fête paysanne Sainte-Jalle
Fête paysanne Sainte-Jalle samedi 13 septembre 2025.
Fête paysanne
Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle Drôme
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 00:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Retrouvons nous pour fêter l’agriculture paysanne !
Au programme l’après-midi marché de producteurs, animation enfants, village associatif, puis spectacle et concert !
Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes drome@confederationpaysanne.fr
English :
Let’s get together to celebrate peasant agriculture!
Afternoon program: farmers’ market, children’s activities, community village, then a show and concert!
German :
Treffen wir uns, um die bäuerliche Landwirtschaft zu feiern!
Am Nachmittag stehen auf dem Programm: Bauernmarkt, Kinderanimation, Vereinsdorf, dann Show und Konzert!
Italiano :
Uniamoci per celebrare l’agricoltura su piccola scala!
Il programma del pomeriggio prevede un mercato contadino, attività per bambini, un villaggio di associazioni, seguito da uno spettacolo e da un concerto!
Espanol :
¡Reunámonos para celebrar la agricultura a pequeña escala!
El programa de la tarde incluye un mercado de agricultores, actividades infantiles, un pueblo de asociaciones y, por último, ¡un espectáculo y un concierto!
L’événement Fête paysanne Sainte-Jalle a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale