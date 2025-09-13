Fête paysanne Sainte-Jalle

Fête paysanne Sainte-Jalle samedi 13 septembre 2025.

Fête paysanne

Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle Drôme

Date : 

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Retrouvons nous pour fêter l’agriculture paysanne !

Au programme l’après-midi marché de producteurs, animation enfants, village associatif, puis spectacle et concert !

.

Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes drome@confederationpaysanne.fr

English :

Let’s get together to celebrate peasant agriculture!

Afternoon program: farmers’ market, children’s activities, community village, then a show and concert!

German :

Treffen wir uns, um die bäuerliche Landwirtschaft zu feiern!

Am Nachmittag stehen auf dem Programm: Bauernmarkt, Kinderanimation, Vereinsdorf, dann Show und Konzert!

Italiano :

Uniamoci per celebrare l’agricoltura su piccola scala!

Il programma del pomeriggio prevede un mercato contadino, attività per bambini, un villaggio di associazioni, seguito da uno spettacolo e da un concerto!

Espanol :

¡Reunámonos para celebrar la agricultura a pequeña escala!

El programa de la tarde incluye un mercado de agricultores, actividades infantiles, un pueblo de asociaciones y, por último, ¡un espectáculo y un concierto!

