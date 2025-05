Fête PHL – Habas, 17 mai 2025 07:00, Habas.

Landes

Fête PHL Foyer municipal Habas Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

PHL Rugby vous donne rendez vous à Habas pour sa traditionnelle fête. Réservation au plus tard le 15 Mai par téléphone ou directement avec le QR code présent sur l’affiche.

PHL Rugby vous donne rendez vous à Habas pour sa traditionnelle fête. Cette soirée, au profit de l’association PHL, permet d’assurer le bon fonctionnement de l’école de rugby, des crevettes aux juniors pour tous les licenciés des deux clubs. Réservation au plus tard le 15 Mai par téléphone ou directement avec le QR code présent sur l’affiche. .

Foyer municipal

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 77 24 14

English : Fête PHL

PHL Rugby invites you to its traditional party in Habas. Reservations must be made by May 15 at the latest by telephone or directly using the QR code on the poster.

German : Fête PHL

PHL Rugby lädt Sie zu seinem traditionellen Fest in Habas ein. Reservierung bis spätestens 15. Mai per Telefon oder direkt mit dem QR-Code auf dem Plakat.

Italiano :

Il PHL Rugby vi aspetta all’Habas per la sua tradizionale festa. Le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre il 15 maggio per telefono o direttamente utilizzando il codice QR sulla locandina.

Espanol : Fête PHL

PHL Rugby le espera en Habas para su tradicional fiesta. Las reservas deben realizarse antes del 15 de mayo por teléfono o directamente utilizando el código QR del cartel.

L’événement Fête PHL Habas a été mis à jour le 2025-05-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans