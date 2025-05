FÊTE PLACE & INAUGURATION DE LA PASSERELLE – Pornichet, 27 juin 2025 18:00, Pornichet.

FÊTE PLACE & INAUGURATION DE LA PASSERELLE
Pornichet Loire-Atlantique

27 juin 2025 18:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Grande fête de lancement de saison et inauguration de la passerelle.

À l’occasion de la 4e édition de Fête place, la compagnie CPPP convoque l’imaginaire d’Herman Melville et donne vie à Moby Dick.

Après l’inauguration officielle de la passerelle et des nouveaux aménagements à 18 h, le souffle du bagad Ar Poullig Gwen guidera la foule vers une baleine fantasmagorique, qui déambulera majestueusement jusqu’à la place du Marché, où la fête battra son plein.

Un bal endiablé, porté par les Variétistes, électrisera la soirée, entre rythmes effrénés et refrains fédérateurs.

Restauration sur place, avec de grandes tablées.

Gratuit.

Programme complet à venir. .

Place des Océanes

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

English :

Big party to launch the season and inaugurate the footbridge.

German :

Große Feier zum Saisonstart und Einweihung der Fußgängerbrücke.

Italiano :

Grande festa per lanciare la stagione e inaugurare la passerella.

Espanol :

Gran fiesta para lanzar la temporada e inaugurar la pasarela.

