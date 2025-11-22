Fête Plaisir Le Prieuré Grignan Grignan
Fête Plaisir Le Prieuré Grignan Grignan samedi 22 novembre 2025.
Fête Plaisir
Le Prieuré Grignan 165 Chemin du Prieuré Grignan Drôme
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Exposition et vente d’objets réalisés par une douzaine d’exposants créateurs locaux ou d’ailleurs. De quoi préparer Noël avant l’heure pour (se) faire plaisir !
Le Prieuré Grignan 165 Chemin du Prieuré Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 20 09 77 blanmichel@yahoo.fr
English :
Exhibition and sale of objects made by a dozen local and international creative exhibitors. The perfect way to get ready for Christmas and treat yourself!
German :
Ausstellung und Verkauf von Objekten, die von einem Dutzend Ausstellern hergestellt wurden, die lokale und internationale Designer sind. Hier können Sie sich vorzeitig auf Weihnachten vorbereiten und sich selbst eine Freude machen!
Italiano :
Esposizione e vendita di oggetti realizzati da una dozzina di espositori creativi locali e internazionali. È il modo perfetto per prepararsi al Natale e regalarsi un regalo!
Espanol :
Exposición y venta de objetos realizados por una docena de creativos expositores locales e internacionales. ¡Es la forma perfecta de prepararse para la Navidad y darse un capricho!
L’événement Fête Plaisir Grignan a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes