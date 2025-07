Fête populaire « La Plage » Sainte-Maure-de-Touraine

Fête populaire « La Plage » Sainte-Maure-de-Touraine dimanche 13 juillet 2025.

Fête populaire « La Plage »

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Organisée par SMT & Co en Fête, cette journée estivale promet une ambiance festive et familiale pour petits et grands !

Au programme :

– Brocante & vide-grenier de 8h à 18h

– Marché artisanal jusqu’à 00h30

Buvette et restauration assurées par SMT & Co

– Jeux gonflables pour enfants

– Escape Lanta géant 1h de jeux, inscriptions sur place entre 15h30 et 17h30

– Happy hour bières de 20h à 21h

– Soirée DJ ASGM jusqu’à 1h du matin

– Feu d’artifice à 23h offert par la municipalité

Venez nombreux profiter d’un moment convivial à “La Plage” ! .

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 66 29 89

Dieser Sommertag wird von SMT & Co en Fête organisiert und verspricht eine festliche und familiäre Atmosphäre für Groß und Klein!

