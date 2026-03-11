Fête Rétro

Mézières-sur-Ponthouin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Au programme de votre journée festive

– à partir de 7h00 Vide-grenier et marché local Emplacement gratuit

– à partir de 9h30 Exposition d’anciennes mobylettes, voitures et tracteurs par des passionnés

Et à 9h30, randonnée en mobylette (retour vers 11h30)

– à partir de 12h00 Restauration rapide sur place

– dans l’après-midi Démonstration de danse avec les Mistinguettes de Beaufay et défilé en musique avec La Banda de Montbizot

Renseignements pour les expositions au 06 65 24 11 87

Réservation pour le vide-grenier au 06 78 11 01 46 ou au 06 34 82 34 42 .

Mézières-sur-Ponthouin 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 34 82 34 42

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English :

L’événement Fête Rétro Mézières-sur-Ponthouin a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Maine Saosnois