Fête rock de l’été Geishouse

Fête rock de l’été Geishouse samedi 12 juillet 2025.

Fête rock de l’été

rue de Saint-Amarin Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-07-12 19:00:00

2025-07-12

Venez fêter l’été en musique tout en partageant des tartes flambées!

La Musique Union Geishouse proposera une soirée musicale rythmée par des groupes de musique locaux.

Coté restauration, tout sera local également les ingrédients des tartes flambées, la bière …

rue de Saint-Amarin Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 06 68 29 delphine.scherlen@orange.fr

English :

Come and celebrate summer with music and tarts flambées!

La Musique Union Geishouse will be offering a musical evening featuring local bands.

As for the food and drink, everything will be local too: the ingredients for the tarts flambées, the beer …

German :

Feiern Sie den Sommer mit Musik und Flammkuchen!

Die Musique Union Geishouse wird einen musikalischen Abend mit lokalen Musikgruppen veranstalten.

Auch bei der Verpflegung wird alles aus der Region kommen: die Zutaten für die Flammkuchen, das Bier …

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con musica e crostate flambées!

La Musique Union Geishouse offrirà una serata di musica con band locali.

Anche per quanto riguarda la ristorazione, tutto sarà locale: gli ingredienti per le crostate flambées, la birra …

Espanol :

¡Ven a celebrar el verano con música y tartas flambeadas!

La Musique Union Geishouse ofrecerá una velada musical con grupos locales.

En cuanto al catering, todo será también local: los ingredientes de las tartas flambeadas, la cerveza…

