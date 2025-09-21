Fête Saint-Côme et Damien acrobaties de moto, défilé de majorettes, fête foraine… Roncey

Roncey Manche

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Roncey 50210 Manche Normandie +33 6 81 42 17 11

