Informations pratiques

Bacilly

Fête Saint-Etienne Vide-greniers

Bourg Bacilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Comité des Fêtes de Bacilly vous invite à passer une journée festive à l’occasion de la Fête Saint-Étienne, qui se déroulera dans le bourg de Bacilly.

Vide-greniers toute la journée.

De nombreuses animations vous attendent

– Exposition et défilé de véhicules anciens,

– Balades à poney pour les enfants,

– Mât cocagne.

En soirée, retrouvez-nous pour un moment convivial autour d’un apéro-concert au programme moules-frites.

Le groupe Groov Lab animera la soirée avec son répertoire festif pour vous faire danser et profiter de cette belle ambiance estivale.

Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée de fête à Bacilly ! .

Bourg Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 13 31 50 00 comitedesfetesdebacilly@gmail.com

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English : Fête Saint-Etienne Vide-greniers

L’événement Fête Saint-Etienne Vide-greniers Bacilly a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts