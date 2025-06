Fête Saint-Ex cultive l’essentiel Rue Gustave Courbet Saintes 28 juin 2025 13:30

Charente-Maritime

Fête Saint-Ex cultive l’essentiel Rue Gustave Courbet Pôle Saint-Exupéry Saintes Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-06-28 13:30:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

2025-06-28

Un samedi musical et festif qui permettra à tous de partager le plaisir d’écouter des élèves musiciens et de voir évoluer des élèves danseurs autour de différentes esthétiques.

Rue Gustave Courbet Pôle Saint-Exupéry

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80

English :

A musical and festive Saturday that will allow everyone to share the pleasure of listening to student musicians and watching student dancers evolve around different aesthetics.

German :

Ein musikalischer und festlicher Samstag, der es allen ermöglicht, das Vergnügen zu teilen, den Musikschülern zuzuhören und den Tanzschülern bei der Entwicklung verschiedener Ästhetiken zuzusehen.

Italiano :

Un sabato musicale e festoso in cui tutti potranno condividere il piacere di ascoltare gli studenti musicisti e vedere gli studenti ballerini esibirsi in una varietà di stili.

Espanol :

Un sábado musical y festivo en el que todos podrán compartir el placer de escuchar a los estudiantes de música y ver a los estudiantes de danza actuar en una variedad de estilos.

L’événement Fête Saint-Ex cultive l’essentiel Saintes a été mis à jour le 2025-05-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge