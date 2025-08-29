Fête Saint Fiacre à Mont-Cauvaire Mont-Cauvaire

Fête Saint Fiacre à Mont-Cauvaire Mont-Cauvaire vendredi 29 août 2025.

Fête Saint Fiacre à Mont-Cauvaire

Mont-Cauvaire Seine-Maritime

Comme chaque année pour la Saint Fiacre, Mont-Cauvaire propose un événement festif organisé par le comité des fêtes sur 3 jours.

– Vendredi 29 Août (pensez à réserver)

19h00 Pot d’accueil offert par le comité des fêtes

Cochon grillé, Fête foraine

– Samedi 30 Août

Grande exposition de voitures et motos de collection

Animations sportives

Concert

Retraite aux flambeaux

Feu d’artifice sonorisé

– Dimanche 31 Août

11h00 Messe des paysans, cérémonie au monument aux morts

Baptême en hélicoptère, Fête foraine, atelier cirque

Tout le week-end

Vente de pains, tartes, brioches au double four à pains, buvette et restauration.

Pour plus de renseignements, contactez le 06 76 82 46 57. .

Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 82 46 57 comitedesfetes.mt-cauvaire@netc.fr

