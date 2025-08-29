Fête Saint Fiacre à Mont-Cauvaire Mont-Cauvaire
Fête Saint Fiacre à Mont-Cauvaire Mont-Cauvaire vendredi 29 août 2025.
Fête Saint Fiacre à Mont-Cauvaire
Mont-Cauvaire Seine-Maritime
Comme chaque année pour la Saint Fiacre, Mont-Cauvaire propose un événement festif organisé par le comité des fêtes sur 3 jours.
– Vendredi 29 Août (pensez à réserver)
19h00 Pot d’accueil offert par le comité des fêtes
Cochon grillé, Fête foraine
– Samedi 30 Août
Grande exposition de voitures et motos de collection
Animations sportives
Concert
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice sonorisé
– Dimanche 31 Août
11h00 Messe des paysans, cérémonie au monument aux morts
Baptême en hélicoptère, Fête foraine, atelier cirque
Tout le week-end
Vente de pains, tartes, brioches au double four à pains, buvette et restauration.
Pour plus de renseignements, contactez le 06 76 82 46 57. .
Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 82 46 57 comitedesfetes.mt-cauvaire@netc.fr
