Informations pratiques

Mont-Cauvaire

Fête Saint-Fiacre

Route de Clères Mont-Cauvaire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Comme chaque année, le comité des fêtes de Mont-Cauvaire vous invite à sa Fête Saint-Fiacre !

Dès le 28 août à 19h, venez prendre l’habituel pot d’accueil offert par le comité des fêtes avant l’ouverture de la fête foraine qui durera tout le week-end.

Le 29 août, retrouvez toute la journée la bourse d’échange auto-moto à la ferme Raimbourg ou amusez-vous avec les Fous du jeu à la salle des fêtes de 14h à 17h (les participants se verront offrir des tickets pour les manèges !). La journée se terminera avec la retraite aux flambeaux de 22h et le grand feu d’artifice de 22h30.

Le 30 août aura lieu la messe des paysans à 11h suivi d’une cérémonie au Monument aux morts à 12h15 et du vin d’honneur à 12h45. Retrouvez la fête foraine mais aussi le Bubble Foot dès 15h ainsi que des spectacles de rue et des ateliers maquillages par la compagnie MELBA

Le comité des fêtes de Mont-Cauvaire est impatient de vous retrouver ! .

Route de Clères Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 82 46 57 cdfmc@netc.fr

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English : Fête Saint-Fiacre

L’événement Fête Saint-Fiacre Mont-Cauvaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin