Informations pratiques

Moyaux

Fête Saint Germain

Centre ville Moyaux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 12:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La fête Sain Germain de Moyaux est un évènement qui se déroule toute la journée avec plusieurs animations pour les petits et les grands.

La fête Sain Germain de Moyaux est un évènement qui se déroule toute la journée avec plusieurs animations pour les petits et les grands.

Au programme cette année:

– 11h: messe en musique animée par l’Echo Moyausain

– 12h15: Vin d’honneur dans les jardins du Presbytère

– 14h45: Défilé de chars et de vélos décorés sur le thème du Carnaval de Venise

– 22h: retraite aux flambeaux

– 22h30: Grand feu d’artifice sur le site d’Ornano

– du 31/07 au 4/08: Expo peinture au Foyer Espace Culturel

– Sans oublier la présence de la fête foraine sur la place du Village .

Centre ville Moyaux 14590 Calvados Normandie +33 6 47 87 41 41 moyauxenfete@orange.fr

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English : Fête Saint Germain

The Saint Germain de Moyaux festival is an all-day event featuring a range of activities for young and old alike.

L’événement Fête Saint Germain Moyaux a été mis à jour le 2026-07-24 par Calvados Attractivité