Fête Saint-Jean Salle des fêtes Bosc-Bordel

Bosc-Bordel

Fête Saint-Jean

Salle des fêtes Route de la Houssaye Bosc-Bordel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le 20 juin à Bosc-Bordel venez célébrer la fête Saint-Jean !

Au programme:

– un barbecue géant (sur réservation)

– feu de Saint-Jean

– feu d’artifice

– animation

– buvette

Rendez-vous à 20h derrière la salle des fêtes de Bosc-Bordel.

Réservation pour le barbecue jusqu’au 13 juin 2026 par courrier M. Robart, 204 route de la Houssaye, 76750 Bosc-Bordel .

Salle des fêtes Route de la Houssaye Bosc-Bordel 76750 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête Saint-Jean

L’événement Fête Saint-Jean Bosc-Bordel a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin