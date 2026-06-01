Fête Saint-Jean Salle des fêtes Bosc-Bordel
Fête Saint-Jean Salle des fêtes Bosc-Bordel samedi 20 juin 2026.
Bosc-Bordel
Fête Saint-Jean
Salle des fêtes Route de la Houssaye Bosc-Bordel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le 20 juin à Bosc-Bordel venez célébrer la fête Saint-Jean !
Au programme:
– un barbecue géant (sur réservation)
– feu de Saint-Jean
– feu d’artifice
– animation
– buvette
Rendez-vous à 20h derrière la salle des fêtes de Bosc-Bordel.
Réservation pour le barbecue jusqu’au 13 juin 2026 par courrier M. Robart, 204 route de la Houssaye, 76750 Bosc-Bordel .
Salle des fêtes Route de la Houssaye Bosc-Bordel 76750 Seine-Maritime Normandie
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English : Fête Saint-Jean
L’événement Fête Saint-Jean Bosc-Bordel a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin