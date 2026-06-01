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Fête Saint-Jean Salle des fêtes Bosc-Bordel

Fête Saint-Jean Salle des fêtes Bosc-Bordel samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Route de la Houssaye

Ville : 76750 Bosc-Bordel

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bosc-Bordel

Fête Saint-Jean

Salle des fêtes Route de la Houssaye Bosc-Bordel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le 20 juin à Bosc-Bordel venez célébrer la fête Saint-Jean !

Au programme:
– un barbecue géant (sur réservation)
– feu de Saint-Jean
– feu d’artifice
– animation
– buvette

Rendez-vous à 20h derrière la salle des fêtes de Bosc-Bordel.

Réservation pour le barbecue jusqu’au 13 juin 2026 par courrier M. Robart, 204 route de la Houssaye, 76750 Bosc-Bordel   .

Salle des fêtes Route de la Houssaye Bosc-Bordel 76750 Seine-Maritime Normandie  

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English : Fête Saint-Jean

L’événement Fête Saint-Jean Bosc-Bordel a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin