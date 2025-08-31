Fête Saint-Louis de Montgrésin Orry-la-Ville

La 5ème édition de la fête St Louis de Montgrésin se tiendra le dimanche 31 août 2025, sur la place de Montgrésin (place des fêtes Henri Delaunay).

Il s’agit d’une ancienne fête montgrésinoise que nous avons remise à l’honneur. C’est une fête simple et conviviale qui permet à tous les habitants, de Montgrésin et d’ailleurs, de partager un moment sympathique à la fin des congés d’été.

Le principe est simple RDV à midi sur la place, la mairie offre l’apéro, et chacun apporte son pique-nique. 0 .

Place des Fêtes Henri Delaunay Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France +33 3 44 58 91 16

