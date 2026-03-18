Fête Saint-Luc – Vide grenier géant Tinchebray-Bocage
dimanche 18 octobre 2026 · Tinchebray-Bocage
Informations pratiques
Tinchebray-Bocage
Fête Saint-Luc – Vide grenier géant
Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 07:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Cette année, le vide-grenier géant de la Saint Luc revient sur Tinchebray !
La Fête Saint Luc 2026 à Tinchebray se déroulera le 18 octobre 2026. Cet événement majeur, connu sous le nom de vide-grenier géant, rassemblera près de 400 à 600 exposants, offrant une variété de produits et services.
Les visiteurs pourront profiter d’une fête foraine, d’un marché du terroir, et d’une buvette avec restauration dans le centre-ville.
L’entrée et le parking sont gratuits pour les visiteurs.
Le bulletin d’inscription pour les habitants de Tinchebray à partir du lundi 14 septembre 2026, pour tous à partir du lundi 28 septembre et jusqu’au 09 octobre. Formulaire d’inscription disponible à la mairie de Tinchebray .
Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 60 13
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English : Fête Saint-Luc – Vide grenier géant
L’événement Fête Saint-Luc – Vide grenier géant Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne
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