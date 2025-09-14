Fête Saint-Maurice Gaillefontaine Gaillefontaine

Fête Saint-Maurice Gaillefontaine Gaillefontaine dimanche 14 septembre 2025.

Fête Saint-Maurice Gaillefontaine

Chemin de la Chapelle Saint-Maurice Gaillefontaine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Dimanche 14 septembre

Fête à la chapelle Saint-Maurice

Le comité de soutien de la chapelle Saint-Maurice vous invite à une belle journée placée sous le signe de la tradition et de la convivialité !

10h Rassemblement sur la place de Saint-Maurice

10h15 Procession vers la chapelle

10h30 Messe & bénédiction du pain

12h Apéritif offert par la municipalité à la salle polyvalente

️ Un repas est également prévu pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ce moment ensemble.

Réservation avant le 8 septembre au 07 89 44 75 70

Une belle occasion de (re)découvrir ce lieu emblématique et de partager un moment chaleureux en toute simplicité. Venez nombreux ! .

Chemin de la Chapelle Saint-Maurice Gaillefontaine 76870 Seine-Maritime Normandie +33 7 89 44 75 70

English : Fête Saint-Maurice Gaillefontaine

