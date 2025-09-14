Fête Saint-Maurice Gaillefontaine Gaillefontaine
Chemin de la Chapelle Saint-Maurice Gaillefontaine Seine-Maritime
Début : 2025-09-14 10:00:00
Dimanche 14 septembre
Fête à la chapelle Saint-Maurice
Le comité de soutien de la chapelle Saint-Maurice vous invite à une belle journée placée sous le signe de la tradition et de la convivialité !
10h Rassemblement sur la place de Saint-Maurice
10h15 Procession vers la chapelle
10h30 Messe & bénédiction du pain
12h Apéritif offert par la municipalité à la salle polyvalente
️ Un repas est également prévu pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ce moment ensemble.
Réservation avant le 8 septembre au 07 89 44 75 70
Une belle occasion de (re)découvrir ce lieu emblématique et de partager un moment chaleureux en toute simplicité. Venez nombreux ! .
Chemin de la Chapelle Saint-Maurice Gaillefontaine 76870 Seine-Maritime Normandie +33 7 89 44 75 70
