Fête Saint-Pierre La Lande-d’Airou
Fête Saint-Pierre La Lande-d’Airou samedi 4 juillet 2026.
La Lande-d’Airou
Fête Saint-Pierre
Centre-bourg La Lande-d’Airou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
La Fête Saint‑Pierre revient au Chefresne !
Musique en live, repas champêtre et ambiance garantie !
Kir offert, choucroute, fromage et tarte normande
Soirée animée par Generation Mention POP, suivie d’un DJ
Réservation au 06 71 46 24 29
Organisé par le comité des fêtes. .
Centre-bourg La Lande-d’Airou 50800 Manche Normandie +33 6 71 46 24 29
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English : Fête Saint-Pierre
L’événement Fête Saint-Pierre La Lande-d’Airou a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Villedieu-les-Poêles