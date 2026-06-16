La Lande-d’Airou

Fête Saint-Pierre

Centre-bourg La Lande-d’Airou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

La Fête Saint‑Pierre revient au Chefresne !

Musique en live, repas champêtre et ambiance garantie !

Kir offert, choucroute, fromage et tarte normande

Soirée animée par Generation Mention POP, suivie d’un DJ

Réservation au 06 71 46 24 29

Organisé par le comité des fêtes. .

Centre-bourg La Lande-d’Airou 50800 Manche Normandie +33 6 71 46 24 29

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English : Fête Saint-Pierre

L’événement Fête Saint-Pierre La Lande-d’Airou a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Villedieu-les-Poêles