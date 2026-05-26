Marigny-Le-Lozon

Fête Saint-Pierre

Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous du 26 au 29 juin à Marigny-le-Lozon pour participer à la fête Saint-Pierre.

Au programme fête foraine, concerts, jeux, feu d’artifice… .

Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 28 65 19 68

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English : Fête Saint-Pierre

L’événement Fête Saint-Pierre Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Lô