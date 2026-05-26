Fête Saint-Pierre Marigny-Le-Lozon
Fête Saint-Pierre Marigny-Le-Lozon vendredi 26 juin 2026.
Marigny-Le-Lozon
Fête Saint-Pierre
Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous du 26 au 29 juin à Marigny-le-Lozon pour participer à la fête Saint-Pierre.
Au programme fête foraine, concerts, jeux, feu d’artifice… .
Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 28 65 19 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Saint-Pierre
L’événement Fête Saint-Pierre Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Marigny-Le-Lozon (Manche)
- La Fête du bois Marigny-Le-Lozon 21 juin 2026
- Balade guidée sur l’histoire du bocage Marigny-Le-Lozon 21 juin 2026
- Vachement Sonore 2026 Marigny-Le-Lozon 26 juin 2026
- Saso Popovski pour Jazz dans les prés Place Westport Marigny-Le-Lozon 23 août 2026