Fête Saint-Salvadour

Fête Saint-Salvadour
Fête Saint-Salvadour samedi 16 août 2025.
Fête
Etang du Pré Chaton Saint-Salvadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-16
16/08 14 h Concours de pétanque en doublette (inscription dès 13 h) 20 h Repas champêtre avec » Marine et Nicolas Geoffre ». Menu Apéritif / Terrine de campagne / Jambon à la broche et son écrasé de pommes de terre sauce forestière / Assiette de fromages / Flognarde Tarif 20 € adultes et 10 € enfant 17/08 Animation toute la journée Marche de la St Roch (matin) Jeux en bois Jeux gonflables Exposition et balades en voitures anciennes Restauration sur place grillades et frites – .
Etang du Pré Chaton Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 16 62
English : Fête
German : Fête
Italiano :
Espanol : Fête
L’événement Fête Saint-Salvadour a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze