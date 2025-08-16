Fête Saint-Salvadour

Fête Saint-Salvadour samedi 16 août 2025.

Etang du Pré Chaton Saint-Salvadour Corrèze

16/08 14 h Concours de pétanque en doublette (inscription dès 13 h) 20 h Repas champêtre avec » Marine et Nicolas Geoffre ». Menu Apéritif / Terrine de campagne / Jambon à la broche et son écrasé de pommes de terre sauce forestière / Assiette de fromages / Flognarde Tarif 20 € adultes et 10 € enfant 17/08 Animation toute la journée Marche de la St Roch (matin) Jeux en bois Jeux gonflables Exposition et balades en voitures anciennes Restauration sur place grillades et frites – .

