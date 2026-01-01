FÊTE SAINT-VINCENT Carcassonne

FÊTE SAINT-VINCENT

Rendez-vous le samedi 24 janvier 2026 pour fêter la Saint Vincent patron des vignerons. Seront présents tous les vignerons des Compagnons de Prosper Montagné, avec la participation des Confréries d’Occitanie, des Disciples d’Escoffier, du Cœur des hommes des Corbières ainsi que les Sonneurs de Trompe de Chasse de l’Aude .

Pensez à réserver.

Programme

– 10h15 devant le Musée des Beaux-Arts Défilé Confréries Bachiques, arrivée à l’église Saint-Vincent avec la bénédiction du vin

– 13h à la Halle Prosper Montagné (sur réservations) Repas saisonnier et animations musicales

.

1 Rue de Verdun Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 74

English :

Join us on Saturday, January 24, 2026 to celebrate Saint Vincent, patron saint of winegrowers. All the winegrowers of the Compagnons de Prosper Montagné will be present, with the participation of the Confréries d?Occitanie, the Disciples d?Escoffier, the C?ur des hommes des Corbières and the Sonneurs de Trompe de Chasse de l?Aude .

Don’t forget to book.

Program:

– 10:15 am: in front of the Musée des Beaux-Arts Bachiques Confréries parade, arriving at Saint-Vincent church with the blessing of the wine

– 1pm at Halle Prosper Montagné (reservations required) Seasonal meal and musical entertainment

