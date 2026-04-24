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Fête Sainte Anne Rue Sainte-Anne Gorges

Fête Sainte Anne Rue Sainte-Anne Gorges

Fête Sainte Anne Rue Sainte-Anne Gorges vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Rue Sainte-Anne

Adresse : Chapelle Sainte Anne

Ville : 50190 Gorges

Département : Manche

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Gorges

Fête Sainte Anne

Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Gorges Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Traditionnelle fête Sainte Anne, Loto le vendredi soir, repas et bal le samedi soir .Le dimanche, messe, courses de 4L, spectacles Équestre…   .

Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Gorges 50190 Manche Normandie +33 6 45 60 38 20 

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English : Fête Sainte Anne

L’événement Fête Sainte Anne Gorges a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

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