Fête Sainte Anne Rue Sainte-Anne Gorges

Gorges

Fête Sainte Anne

Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Gorges Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Traditionnelle fête Sainte Anne, Loto le vendredi soir, repas et bal le samedi soir .Le dimanche, messe, courses de 4L, spectacles Équestre… .

Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Gorges 50190 Manche Normandie +33 6 45 60 38 20

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English : Fête Sainte Anne

L’événement Fête Sainte Anne Gorges a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche