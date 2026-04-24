Fête Sainte Anne Rue Sainte-Anne Gorges
Fête Sainte Anne Rue Sainte-Anne Gorges vendredi 24 juillet 2026.
Gorges
Fête Sainte Anne
Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Gorges Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Traditionnelle fête Sainte Anne, Loto le vendredi soir, repas et bal le samedi soir .Le dimanche, messe, courses de 4L, spectacles Équestre… .
Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Gorges 50190 Manche Normandie +33 6 45 60 38 20
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English : Fête Sainte Anne
L’événement Fête Sainte Anne Gorges a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche