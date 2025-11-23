FÊTE SAINTE-CATHERINE GOSPEL Baixas
9 Place de la Bastille Baixas Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-23 16:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Concert de Gospel par le choeur Ebony’n Ivory….
9 Place de la Bastille Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr
English :
Gospel concert by the Ebony’n Ivory choir….
German :
Gospelkonzert des Chors Ebony’n Ivory….
Italiano :
Concerto gospel del coro Ebony’n Ivory….
Espanol :
Concierto de gospel a cargo del coro Ebony’n Ivory….
