FÊTE SAINTE-CATHERINE GOSPEL Baixas

FÊTE SAINTE-CATHERINE GOSPEL

9 Place de la Bastille Baixas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Concert de Gospel par le choeur Ebony’n Ivory….

.

9 Place de la Bastille Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr

English :

Gospel concert by the Ebony’n Ivory choir….

German :

Gospelkonzert des Chors Ebony’n Ivory….

Italiano :

Concerto gospel del coro Ebony’n Ivory….

Espanol :

Concierto de gospel a cargo del coro Ebony’n Ivory….

