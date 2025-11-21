FÊTE SAINTE-CATHERINE SOIRÉE DANSANTE Baixas
FÊTE SAINTE-CATHERINE SOIRÉE DANSANTE Baixas vendredi 21 novembre 2025.
FÊTE SAINTE-CATHERINE SOIRÉE DANSANTE
Rue des Cordiers Baixas Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Soirée dansante solidaire animée par Bruno Masnou….
.
Rue des Cordiers Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr
English :
Solidarity dance evening hosted by Bruno Masnou….
German :
Solidarischer Tanzabend unter der Leitung von Bruno Masnou….
Italiano :
Serata danzante di solidarietà organizzata da Bruno Masnou….
Espanol :
Velada de baile solidario a cargo de Bruno Masnou….
L’événement FÊTE SAINTE-CATHERINE SOIRÉE DANSANTE Baixas a été mis à jour le 2025-11-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME