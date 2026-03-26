Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse

Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le voyage dans le temps.

à l’issue du spectacle… soirée talo.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse

L’événement Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse Hasparren a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque