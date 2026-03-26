Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse Hasparren
Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse Hasparren samedi 28 mars 2026.
Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse
Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le voyage dans le temps.
à l’issue du spectacle… soirée talo.
Buvette et restauration sur place. .
Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse
L’événement Fête scolaire de l’école Sainte Thérèse Hasparren a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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