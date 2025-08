Fête Sérandon Sérandon

Fête Sérandon Sérandon samedi 2 août 2025.

Fête Sérandon

Lieu-dit Le Bourg Sérandon Corrèze

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02 2025-08-03

Le Comité des Fêtes de Sérandon vous invite à la fête patronale avec au programme

– samedi ; 9h concours de boules lyonnaises, structure gonflable, tir à la carabine et trampoline. A 14h concours de toro mécanique et à 18h30 spectacle de musique et de danse de Guinée. En soirée repas melon, jambon à la broche et gratin dauphinois, fromage et dessert. Tarif 18€. En soirée concert « Repris de justesse »

– dimanche 9h rando VTT (+ 14 ans 3€), pétanque en doublette (8€ par équipe). A midi repas avec le Champ du Pâtre et dessert avec Lou Ptio Fermier et le Champ du Pâtre avec ambiance musicale. A 14h30 tournoi de foot glisse. A 19h repas animé grillades, frites, légumes ( à l’assiette ou en sandwich). A 22h45 spectacle au city stade « Fire led show » et animation de Chris Cortes

Toute la journée structure gonflable, tir à la carabine et trampoline. .

Lieu-dit Le Bourg Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

