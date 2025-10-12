Fête Sol Argentina Salle de fêtes Binic-Étables-sur-Mer
Fête Sol Argentina Salle de fêtes Binic-Étables-sur-Mer dimanche 12 octobre 2025.
Fête Sol Argentina
Salle de fêtes Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 12:00:00
fin : 2025-10-12 14:30:00
Date(s) :
2025-10-12
L’association Sol Argentina/Sud Goëlo organise sa fête annuelle. Repas, diaporama sur les activités de l’association, vente d’artisanat argentin. Animation musicale et tango argentin. Sur réservation.
Adultes x 20 € (apéritif compris) Moins de 12 ans x 12 €
Réponse obligatoire pour le jeudi 2 octobre au plus tard.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement à l’ordre de Solargentina/SudGoëlo.
Bon d’inscription et règlement adressés à Janine Cremel, 8 rue Gasselin, 22520 BINIC
janinecremel@orange.fr / 06 25 46 62 82 .
Salle de fêtes Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 46 62 82
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête Sol Argentina Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-03 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme