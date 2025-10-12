Fête Sol Argentina Salle de fêtes Binic-Étables-sur-Mer

Salle de fêtes Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-12 12:00:00

fin : 2025-10-12 14:30:00

2025-10-12

L’association Sol Argentina/Sud Goëlo organise sa fête annuelle. Repas, diaporama sur les activités de l’association, vente d’artisanat argentin. Animation musicale et tango argentin. Sur réservation.

Adultes x 20 € (apéritif compris) Moins de 12 ans x 12 €

Réponse obligatoire pour le jeudi 2 octobre au plus tard.

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement à l’ordre de Solargentina/SudGoëlo.

Bon d’inscription et règlement adressés à Janine Cremel, 8 rue Gasselin, 22520 BINIC

janinecremel@orange.fr / 06 25 46 62 82 .

Salle de fêtes Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 46 62 82

