Fête solennelle du 179e Anniversaire de l’Apparition La Salette-Fallavaux

Sanctuaire Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Messe du 179e anniversaire de l’Apparition de la Vierge Marie au Sanctuaire Notre Dame de la Salette.

Sanctuaire Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11

English :

Mass for the 179th anniversary of the Apparition of the Virgin Mary at the Sanctuary of Notre Dame de la Salette.

German :

Messe zum 179. Jahrestag der Erscheinung der Jungfrau Maria im Heiligtum Notre Dame de la Salette.

Italiano :

Messa per il 179° anniversario dell’Apparizione della Vergine Maria nel Santuario di Notre Dame de la Salette.

Espanol :

Misa por el 179 aniversario de la Aparición de la Virgen María en el Santuario de Notre Dame de la Salette.

