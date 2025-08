Fête sportive Scheibenhard

Le FC Scheibenhard organise sa traditionnelle fête sportive. Buvette sur place durant les rencontres. Vendredi et samedi, tartes flambées et pizzas. Grillades tout au long du week-end. Dimanche midi, escalope, frites, crudités + café/gâteau pour 18e (sur réservation).

route de Wissembourg Scheibenhard 67630 Bas-Rhin Grand Est fc.scheibenhard@free.fr

English :

FC Scheibenhard organizes its traditional sports festival. Refreshment bar on site during matches. Friday and Saturday, tarts flambées and pizzas. Grills all weekend long. Sunday lunch: schnitzel, French fries, crudités + coffee/cake for 18e (reservation required).

German :

Der FC Scheibenhard organisiert sein traditionelles Sportfest. Getränkeausschank vor Ort während der Spiele. Freitag und Samstag Flammkuchen und Pizzas. Grillspezialitäten während des gesamten Wochenendes. Sonntagmittag: Schnitzel, Pommes, Rohkost + Kaffee/Kuchen für 18e (Reservierung erforderlich).

Italiano :

L’FC Scheibenhard organizza il suo tradizionale festival sportivo. Bar di ristoro in loco durante le partite. Venerdì e sabato, crostate flambées e pizze. Grigliate per tutto il fine settimana. Domenica a pranzo: cotoletta, patatine fritte, crudité + caffè/torta a 18 € (su prenotazione).

Espanol :

El FC Scheibenhard celebra su tradicional fiesta del deporte. Bar durante los partidos. El viernes y el sábado, tartas flambeadas y pizzas. Barbacoas durante todo el fin de semana. Almuerzo del domingo: schnitzel, patatas fritas, crudités + café/torta por 18 € (reserva obligatoria).

