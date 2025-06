Fête suédoise à IKEA Caen Midsommar – IKEA Caen Fleury-sur-Orne Fleury-sur-Orne 21 juin 2025 10:00

Rendez vous à IKEA Caen le 21 juin pour les célébrations autour de la Midsommar, fête traditionnelle suédoise. Pour l’occasion le magasin accueille événements, animations et ateliers autours des fleurs et de la musique. Sur la journée profitez d’offres uniques sur les produits du magasin.

English : Fête suédoise à IKEA Caen Midsommar

Join us at IKEA Caen on June 21 for celebrations of Midsommar, the traditional Swedish holiday. For the occasion, the store is hosting events, animations and workshops around flowers and music. Throughout the day, take advantage of unique offers on the store’s products.

German : Fête suédoise à IKEA Caen Midsommar

Am 21. Juni feiert IKEA Caen das traditionelle schwedische Midsommar-Fest. Zu diesem Anlass finden im Geschäft Veranstaltungen, Animationen und Workshops rund um Blumen und Musik statt. Profitieren Sie den ganzen Tag über von einzigartigen Angeboten auf die Produkte des Geschäfts.

Italiano :

Il 21 giugno vieni all’IKEA di Caen per celebrare Midsommar, la tradizionale festa svedese. Per l’occasione, il negozio ospiterà eventi, attività e laboratori dedicati ai fiori e alla musica. Per tutta la giornata, approfittate di offerte uniche sui prodotti del negozio.

Espanol :

Ven a IKEA Caen el 21 de junio para celebrar Midsommar, la tradicional fiesta sueca. Para la ocasión, la tienda organiza eventos, actividades y talleres en torno a las flores y la música. Durante todo el día, aprovéchate de ofertas únicas en los productos de la tienda.

