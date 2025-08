Fête ta place Lurcy-Lévis

Fête ta place Lurcy-Lévis samedi 9 août 2025.

Fête ta place

rue du Champ de foire Lurcy-Lévis Allier

Début : Samedi 2025-08-09

2025-08-09

Marché de producteurs locaux. Tout ça en musique avec Nuit magic et Tumbling Bice. Démonstration de country. Avec des jeux et des animations et… des crêpes !

rue du Champ de foire Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 78 28 78

English :

Local producers’ market. Music with Nuit magic and Tumbling Bice. Country music demonstration. With games, entertainment and… pancakes!

German :

Markt mit lokalen Produzenten. Alles mit Musik von Nuit magic und Tumbling Bice. Vorführung von Countrymusik. Mit Spielen und Animationen und … crêpes!

Italiano :

Mercato dei produttori locali. Musica con Nuit Magic e Tumbling Bice. Dimostrazione di musica country. Con giochi e intrattenimento e… frittelle!

Espanol :

Mercado de productores locales. Música con Nuit Magic y Tumbling Bice. Demostración de música country. Con juegos y animaciones y… ¡tortitas!

