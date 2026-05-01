Fête trélévernaise du patrimoine Salle Polyvalente Mairie Trélévern
Fête trélévernaise du patrimoine Salle Polyvalente Mairie Trélévern dimanche 17 mai 2026.
Trélévern
Fête trélévernaise du patrimoine
Salle Polyvalente Mairie Place d’Aiguilles Trélévern Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:15:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Les habitants de Trélévern et d’ailleurs se retrouveront pour évoquer de manière ludique et conviviale le patrimoine de la commune.
Thèmes
– Rallye pédestre familial
– Apprentissage et danses bretonnes
– Jeux de plateau
– Atelier généalogie avec CG 22 .
Salle Polyvalente Mairie Place d’Aiguilles Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 84 58 24
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English :
L’événement Fête trélévernaise du patrimoine Trélévern a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose