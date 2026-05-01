Fête trélévernaise du patrimoine Salle Polyvalente Mairie Trélévern

Trélévern

Fête trélévernaise du patrimoine

Salle Polyvalente Mairie Place d’Aiguilles Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:15:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Les habitants de Trélévern et d’ailleurs se retrouveront pour évoquer de manière ludique et conviviale le patrimoine de la commune.

Thèmes

– Rallye pédestre familial

– Apprentissage et danses bretonnes

– Jeux de plateau

– Atelier généalogie avec CG 22 .

Salle Polyvalente Mairie Place d’Aiguilles Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 84 58 24

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English :

L’événement Fête trélévernaise du patrimoine Trélévern a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose