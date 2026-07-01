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AGENDA · Raedersheim

Fête tricolore à Raedersheim Raedersheim

samedi 11 juillet 2026 · Raedersheim

Fête tricolore à Raedersheim Raedersheim

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
12 rue de Merxheim
Ville
68190 Raedersheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Raedersheim

Fête tricolore à Raedersheim

12 rue de Merxheim Raedersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :
2026-07-11

Fête nationale à Raedersheim, au programme diverses animations repas, feux d’artifice, soirée dansante…
Fête tricolore de Raedersheim le samedi 12 juillet 2025
Sur le parking de la salle polyvalente

19h30 service repas
22h Retraite aux flambeaux avec la fanfare
23h30 Feu d’artifice

Soirée dansante animée par l’orchestre Gyn Fyzz
buvette et petite restauration sur place

Menu repas adulte
Jambon à la broche, frites, salade: 12€ sur réservation 14€ sur place
uniquement sur réservation

Coupon de réservation disponible sur www.raedersheim.fr   .

12 rue de Merxheim Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 11 37 

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English :

National Festival in Raedersheim, featuring a variety of activities: a meal, fireworks, a dance…

L’événement Fête tricolore à Raedersheim Raedersheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller