Fête tricolore à Raedersheim Raedersheim
samedi 11 juillet 2026 · Raedersheim
Informations pratiques
Raedersheim
Fête tricolore à Raedersheim
12 rue de Merxheim Raedersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:59:00
Date(s) :
2026-07-11
Fête nationale à Raedersheim, au programme diverses animations repas, feux d’artifice, soirée dansante…
Fête tricolore de Raedersheim le samedi 12 juillet 2025
Sur le parking de la salle polyvalente
19h30 service repas
22h Retraite aux flambeaux avec la fanfare
23h30 Feu d’artifice
Soirée dansante animée par l’orchestre Gyn Fyzz
buvette et petite restauration sur place
Menu repas adulte
Jambon à la broche, frites, salade: 12€ sur réservation 14€ sur place
uniquement sur réservation
Coupon de réservation disponible sur www.raedersheim.fr .
12 rue de Merxheim Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 11 37
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English :
National Festival in Raedersheim, featuring a variety of activities: a meal, fireworks, a dance…
L’événement Fête tricolore à Raedersheim Raedersheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller