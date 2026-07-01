Informations pratiques

Raedersheim

Fête tricolore à Raedersheim

12 rue de Merxheim Raedersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Fête nationale à Raedersheim, au programme diverses animations repas, feux d’artifice, soirée dansante…

Fête tricolore de Raedersheim le samedi 12 juillet 2025

Sur le parking de la salle polyvalente

19h30 service repas

22h Retraite aux flambeaux avec la fanfare

23h30 Feu d’artifice

Soirée dansante animée par l’orchestre Gyn Fyzz

buvette et petite restauration sur place

Menu repas adulte

Jambon à la broche, frites, salade: 12€ sur réservation 14€ sur place

uniquement sur réservation

Coupon de réservation disponible sur www.raedersheim.fr .

12 rue de Merxheim Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 11 37

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English :

National Festival in Raedersheim, featuring a variety of activities: a meal, fireworks, a dance…

L’événement Fête tricolore à Raedersheim Raedersheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller