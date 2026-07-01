Fête tricolore Mollau
lundi 13 juillet 2026 · Mollau
Informations pratiques
Mollau
Fête tricolore
Mollau Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Entrée libre.
Feu d’artifices, défilé aux lampions, crémation bûcher, ambiance musicale assurée, buvette et petite restauration.
Entrée libre.
Feu d’artifices, défilé aux lampions, crémation bûcher, ambiance musicale assurée, buvette et petite restauration. .
Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 52 10 80
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English :
Free admission.
Fireworks, lantern parade, bonfire, live music, refreshments and snacks.
L’événement Fête tricolore Mollau a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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