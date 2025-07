Fête tricolore Oderen

Fête tricolore Oderen dimanche 13 juillet 2025.

Fête tricolore

Rue durrenbach Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Une soirée conviviale et dansante! Buvette et petite restauration (grillades).

Buvette et petite restauration (grillades). .

Rue durrenbach Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 60 53 mairie-oderen@wanadoo.fr

English :

A convivial evening of dancing! Refreshment bar and grill.

German :

Ein geselliger Abend mit Tanz! Getränke und kleine Snacks (Gegrilltes).

Italiano :

Una serata all’insegna del divertimento e del ballo! Bar e grill per il ristoro.

Espanol :

Una noche de diversión y baile Bar de refrescos y parrilla.

L’événement Fête tricolore Oderen a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin