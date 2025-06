Fête tricolore Sentheim 14 juillet 2025 14:00

Haut-Rhin

Fête tricolore 5 Rue du Vieux Chemin Sentheim Haut-Rhin

Après-midi festive avec jeux et animations pour petits et grands. Buvette et restauration sur place. A 22h, départ de la retraite aux flambeaux.

5 Rue du Vieux Chemin

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 56 13 jacqueline_imobersteg@msn.com

English :

Festive afternoon with games and entertainment for young and old. Refreshments and catering on site. Torchlight procession at 10pm.

German :

Festlicher Nachmittag mit Spielen und Animationen für Groß und Klein. Getränke und Speisen vor Ort. Um 22 Uhr startet der Fackelzug.

Italiano :

Pomeriggio di festa con giochi e intrattenimento per grandi e piccini. Rinfresco e ristorazione in loco. Fiaccolata alle 22.00.

Espanol :

Tarde festiva con juegos y entretenimiento para grandes y pequeños. Refrescos y catering in situ. Procesión de antorchas a las 22:00.

L’événement Fête tricolore Sentheim a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach