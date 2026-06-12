Sentheim

Fête tricolore

Rue du Vieux Chemin Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 22:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez fêter la fête nationale à Sentheim. Au programme de la journée Animations pour enfants, magicien, démonstration de danses country, ambiance assurée par un DJ et retraite aux flambeaux le soir. Buvette sur place, repas de midi et tartes flambées le soir préparées par les pompiers du village sur place ou à emporter.

Venez fêter la fête nationale à Sentheim. Au programme de la journée Animations pour enfants, magicien, démonstration de danses country, ambiance assurée par un DJ et retraite aux flambeaux le soir. Buvette sur place, repas de midi et tartes flambées le soir préparées par les pompiers du village sur place ou à emporter. 0 .

Rue du Vieux Chemin Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est sentheim.animations@gmail.com

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English :

Come celebrate National Day in Sentheim. The day’s program includes: children’s activities, a magician, a country dance demonstration, music by a DJ, and a torchlight procession in the evening. Refreshments available on site, lunch, and tarte flambée in the evening prepared by the village firefighters—available to eat in or take out.

L’événement Fête tricolore Sentheim a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach