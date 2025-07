Fête tyrolienne Breitenbach-Haut-Rhin

Fête tyrolienne Breitenbach-Haut-Rhin dimanche 10 août 2025.

Fête tyrolienne

Baechlé la Kilb Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-10 12:00:00

fin : 2025-08-10 23:00:00

2025-08-10

Ne manquer pas la grande fête tyrolienne de la vallée de Munster. Repas dansant animé par le groupe « Die Alpen Melodie », de midi à minuit entrée gratuite. Ambiance assurée.

Organisé par l »association les amis de Luisa au profit de l’enfance handicapée.

La Fête Tyrolienne revient pour sa 7ème édition !

Une journée festive, conviviale et solidaire vous attend grâce à l’association Les Amis de Luisa !

Au programme bonne humeur, animation, partage et soutien à une belle cause.

Repas dansant animé par les « Alpen Mélodie » à partir de Midi jusqu’à minuit, animation des Sonneurs de Cloches des Hautes Chaumes à partir de 17 h.

Tous les bénéfices permettront d’offrir des moments inoubliables aux enfants et ados que nous accompagnons.

Au programme

– sorties en cani-kart

– balades en traîneau

– et achat de matériel spécifique adapté à leurs besoins

Venez nombreux pour faire la fête tout en faisant une bonne action ! On compte sur vous !

Buvette et restauration sur place, tartes flambées et grillades, (réservation conseillée pour les grillades)

Infos au 0695776510 .

Baechlé la Kilb Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 77 65 10 lesamisdeluisa@laposte.net

English :

Don’t miss the big Tyrolean festival in the Munster valley. Meal and dance hosted by the group « Die Alpen Melodie », from midday to midnight, free entry. Atmosphere guaranteed.

Organized by the association les amis de Luisa in aid of disabled children.

German :

Verpassen Sie nicht das große Tiroler Fest im Münstertal. Tanzmahl unter der Leitung der Gruppe « Die Alpen Melodie », von Mittag bis Mitternacht freier Eintritt. Die Stimmung ist garantiert.

Organisiert vom Verein Les amis de Luisa zugunsten von behinderten Kindern.

Italiano :

Non perdetevi la grande festa tirolese nella valle di Munster. Pranzo e ballo a cura del gruppo « Die Alpen Melodie », da mezzogiorno a mezzanotte, ingresso libero. Atmosfera garantita.

Organizzata dall’associazione les amis de Luisa a favore dei bambini disabili.

Espanol :

No se pierda la gran fiesta tirolesa en el valle de Munster. Comida y baile a cargo del grupo « Die Alpen Melodie », desde el mediodía hasta medianoche, entrada gratuita. Ambiente garantizado.

Organizado por la asociación les amis de Luisa a favor de los niños discapacitados.

