Fête Vénitienne avec DJ Family au Café Breton ! Perros-Guirec
mercredi 12 août 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Fête Vénitienne avec DJ Family au Café Breton !
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Après un mois de juillet complètement fou, la saison 2026 du Café Breton continue avec un beau programme pour le mois d’août !
On se retrouvera tous les mardis en mode dîner-spectacle dans le cadre du Trad Festival, avec de superbes artistes à découvrir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Et (presque) tous les samedis soirs, place aux DJ sets pour faire la fiesta jusqu’au bout de la nuit !
D’autres dates importantes sont également à noter dans vos agendas
Les Gaillards d’en Face en scène extérieure le 22/08
La Fête Vénitienne le 12/08
Notre session irlandaise mensuelle 20/08
Et vous pourrez aussi nous retrouver au Festival de Buguélès, où toute l’équipe du Café Breton sera présente pour vous préparer de délicieux burgers !
Bref, encore un mois bien rempli qui s’annonce au Café Breton.
On se voit très vite les copains, en espérant que vous ne soyez pas tous partis en vacances ! .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement Fête Vénitienne avec DJ Family au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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