Sickert

Fête villageoise du Tour de France

Rue de la Vallée Sickert Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Fête villageoise pour célébrer le passage du Tour de France. Buvette et petite restauration sur réservation par téléphone (places limitées).

Fête villageoise pour célébrer le passage du Tour de France. Buvette et petite restauration sur réservation par téléphone (places limitées). .

Rue de la Vallée Sickert 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 29 71 75

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English :

Village festival to celebrate the Tour de France passing through. Refreshments and light meals available by phone reservation (limited seating).

L’événement Fête villageoise du Tour de France Sickert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach