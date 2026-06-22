Fête villageoise Salle des Fêtes Les Combes dimanche 5 juillet 2026.

Les Combes

Fête villageoise

Salle des Fêtes 1 rue de l’Orée du Bois Les Combes Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-06 02:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Fête du village. Animations diverses. Bal et et feux d’artifice. .

Salle des Fêtes 1 rue de l’Orée du Bois Les Combes 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 86 44 71 cdflescombes@gmail.com

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English : Fête villageoise

L’événement Fête villageoise Les Combes a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER