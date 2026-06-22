Fête villageoise Salle des Fêtes Les Combes
Fête villageoise Salle des Fêtes Les Combes dimanche 5 juillet 2026.
Les Combes
Fête villageoise
Salle des Fêtes 1 rue de l’Orée du Bois Les Combes Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-06 02:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Fête du village. Animations diverses. Bal et et feux d’artifice. .
Salle des Fêtes 1 rue de l’Orée du Bois Les Combes 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 86 44 71 cdflescombes@gmail.com
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English : Fête villageoise
L’événement Fête villageoise Les Combes a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER