« Fête » vos jeux ! Boisseaux 22 juin 2025 14:00

Loiret

Salle polyvalente Boisseaux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 14:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Venez le 22 juin pour un après-midi festif et convivial autour de jeux, gourmandises et bonne humeur à Boisseaux !

La toute nouvelle association Boiss’Anim organise sa première animation le dimanche 22 juin 2025 à partir de 14h à la salle polyvalente de Boisseaux.

Une après-midi placée sous le signe de la convivialité, ouverte à tous, petits et grands, avec des jeux de société, de la pétanque, des pâtisseries et des boissons. Un moment ludique et chaleureux à partager en famille ou entre amis, avec la possibilité d’apporter ses jeux préférés. .

Salle polyvalente

Salle polyvalente
Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 53 87

English :

Join us on June 22 for a festive afternoon of games, treats and fun at Boisseaux!

German :

Kommen Sie am 22. Juni zu einem festlichen und geselligen Nachmittag mit Spielen, Leckereien und guter Laune in Boisseaux!

Italiano :

Venite a Boisseaux il 22 giugno per un pomeriggio di festa con giochi, dolcetti e divertimento!

Espanol :

Ven a Boisseaux el 22 de junio para disfrutar de una tarde festiva de juegos, golosinas y diversión

