Fête vos jeux!

rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Jeux de société, Jeu de rôle, Jeu d’enquête et Prototypes.

Tout public et tout âge.

Buvette et restauration sur place.

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rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fete.vos.jeux.asso@gmail.com

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English :

Board games, Role-playing games, Investigation games and Prototypes.

All ages.

Refreshments and catering on site.

L’événement Fête vos jeux! Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme