Fête vos jeux! Chatuzange-le-Goubet
Fête vos jeux! Chatuzange-le-Goubet samedi 28 mars 2026.
Fête vos jeux!
rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 00:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Jeux de société, Jeu de rôle, Jeu d’enquête et Prototypes.
Tout public et tout âge.
Buvette et restauration sur place.
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rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fete.vos.jeux.asso@gmail.com
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English :
Board games, Role-playing games, Investigation games and Prototypes.
All ages.
Refreshments and catering on site.
L’événement Fête vos jeux! Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme